Wanze lance une campagne gratuite de dératisation

Durant ces trois semaines, les Wanzois pourront obtenir gratuitement – pour autant que le stock ne soit pas épuisé – le poison efficace contre ces nuisibles. Il suffit pour cela de s’adresser à l’administration communale. Ou bien au service des Travaux, ou bien à l’accueil communal. Et ce, en semaine le matin, sauf le mercredi où il sera possible de s’y rendre de 14h à 16h. L’administration communale délivrera donc un produit pour éradiquer le rat, mammifère nocturne qui prolifère rapidement et est considéré comme un nuisible. Il s’agit de produit composé d’anticoagulants, qui provoquent une hémorragie fatale lors de la moindre blessure Pour se prémunir des rats, il existe quelques gestes simples à suivre, comme éviter de laisser traîner de la nourriture la nuit, garder les poubelles et soupiraux fermés, éviter de leur offrir un abri (tas de bois, tas de fumier, ballots de paille, amas de ferraille…).