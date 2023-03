L'Italie en concert avec l'Harmonie d'Antheit

La seconde partie sera très variée allant d’une tarentelle traditionnelle à des chansons très connues dont "Conte Partiro" ou encore "Ti Amo" d’Umberto Tozzi.

L’Harmonie concorde Saint-Martin a été fondée en 1880, elle traverse les âges sans prendre de rides. Thomas Lissens en est le président, son papa Jean-Marc est le chef d’orchestre "Et mon grand-père Raoul joue toujours à l’âge de 94 ans", se réjouit Thomas Lissens jouant aux percussions.

Le succès de l’ensemble instrumental est dû à des concerts attrayants et toujours de grande qualité. "Notre but est d’offrir une musique de qualité par des musiciens amateurs et de passer un moment amical. Nous avons beaucoup de jeunes musiciens et des plus anciens dans un noyau de 50-60 membres et un comité dynamique. Nous pouvons jouer une musique très riche car nous avons beaucoup d’instruments et de timbres différents ce qui permet de créer de riches arrangements. On peut atteindre jusque 28-30 voix."

Ce programme cabaret est toujours très apprécié. "On voit que la musique d’harmonie attire toujours le public."