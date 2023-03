Vinalmont ferme son cimetière trois semaines

Alors ? Les Communes essayent de trouver une parade, en engazonnant les allées. Wanze s’y est engagée et dès lundi, ses ouvriers prendront en charge le cimetière de Vinalmont pendant trois semaines (mais le cimetière sera tout de même accessible le week-end). "On fait une verdurisation des cimetières, explique Bernard Lhonnay, échevin des Travaux. On le fait quand on peu, quand le terrain est plat. On fait alors des allées enherbées. On le fait progressivement." Car ce n’est pas tout de remettre de l’herbe à la place du gravier, il faut le faire correctement pour éviter les mauvaises herbes. "La première fois qu’on l’a fait à Wanze, ça n’a pas donné de bons résultats. Car il faut enlever la pierraille, mettre un géotextile, semer pour avoir une belle pelouse qu’on n’aura plus qu’à tondre." La difficulté ? Les cimetières en pente comme ceux de Wanze et de Huccorgne. Car "en hiver, quand l’herbe est mouillée, il y a un risque que les personnes âgées chutent." Difficile d’enherber là, il faut donc continuer à gérer les allées à l’huile de bras ou encore en brûlant les mauvaises herbes. Mais "il n’y a aucune technique aussi efficace que le phyto", constate l’échevin wanzois.

Autre chantier dans les cimetières wanzois, et ça, "on le fait cimetière après cimetière": la Commune "reprend" les tombes déclarées comme obsolètes depuis plusieurs décennies. Et c’est une entreprise privée qui s’en charge. "Il y a deux techniques, explique l’échevin. Ou on retire les ossements qu’on met dans un ossuaire ; ou on enlève tout ce qui est à la surface, on sème de la pelouse et on met une plaquette avec le nom du défunt." La première solution est privilégiée lorsqu’il faut retrouver de la place dans les cimetières. Mais ce n’est pas le cas dans les six cimetières wanzois car celui de Wanze a été agrandi, ceux de Vinalmont et Bas-Oha aussi… Les autres ont encore de la place. "On a commencé l’opération à Vinalmont et Antheit, poursuit l’échevin. Mais on n’est pas obligés d’y déterrer les ossements."