"Entre Sucre et Chocolat", une nouvelle enseigne à découvrir à Wanze

Et ce n’est pas la crise énergétique et économique qui arrêtera l’engouement et l’énergie des deux Wanzois. "Nous avons 40 panneaux photovoltaïques chez nous. Donc, on arrive à pallier l’augmentation des énergies sans devoir essuyer les dégâts", assure Cindy Piron.

Un accident qui a tout fait basculer

L’accueil est chaleureux, le sourire est facile sur le visage du couple, difficile de déceler un destin bouleversé. "Il y a cinq ans, nous avons eu un très grave accident. Nous avons été renversés par une voiture alors que nous marchions sur le trottoir, confie la mère de famille. Mon mari est resté longtemps dans le coma. On ne pouvait plus exercer nos métiers respectifs alors il s’est lancé dans la formation de chocolatier pour tout réapprendre. Il ne savait plus marcher, plus parler. Ça a été un long apprentissage et les médecins n’y croyaient pas car il avait perdu toute sa sensibilité et sa force du côté droit. C’est une belle revanche sur la vie. Aujourd’hui il s’adapte pour trouver des alternatives quand le corps n’arrive pas à suivre." Quand tout va mal, il reste le chocolat pour nous aider à nous souvenir de tout ce qui va bien. Voici peut-être la leçon principale livrée par Cédric et Cindy Piron. "Je suis un mort-vivant, ironise-t-il. À 35 ans, les médecins m’ont dit que je n’avais plus qu’à m’asseoir dans le fauteuil et attendre que la vie passe. Mais ce n’était pas moi. Je ne voulais pas l’entendre. Aujourd’hui, les médecins ne comprennent pas que j’arrive à travailler à nouveau."

Loin de laisser les épreuves de la vie prendre le dessus, l’artisan chocolatier a décidé de faire de son handicap une force et un atout. "Tout est cassé à l’intérieur mais pas à l’extérieur. Je veux leur prouver que je peux me reconstruire." La vie du Wanzois, c’est une incroyable leçon de courage et d’optimisme, la preuve que rien n’est impossible. Alors, certes, on est encore loin du mois de décembre, mais cette année, Pâques aura un petit parfum de Noël pour Cédric et Cindy Piron avec une inauguration qui signe leur nouveau départ.

Page Facebook: Entre Sucre et Chocolat