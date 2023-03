Ancien militaire, il écope d’un sursis probatoire pour vols

Absent lors de son audience le 26 janvier dernier, un Wanzois de 47 ans était poursuivi pour des faits de vols avec la circonstance aggravante qu’ils s’étaient déroulés à l’encontre d’une personne vulnérable. Actuellement en cure, l’ancien militaire de carrière tente, aujourd’hui, de soigner ses addictions. "Il était toxicomane lorsqu’il était jeune mais n’avait plus rien pris depuis plus de quinze ans, avait précisé l’avocate. Il a replongé suite à des problèmes familiaux mais il apprend aujourd’hui à gérer ses problèmes d’addiction." Les faits reprochés s’étaient déroulés le 18 décembre 2020. Le prévenu s’était rendu auprès du centre d’aide sociale de Wanze, l’ASBL Horizons Nouveaux, afin de récupérer des colis alimentaires. Dans la file d’attente, il avait demandé à un homme de 73 ans de le raccompagner près de chez lui car il avait beaucoup de paquets en main. Ce dernier accepte de le déposer place Faniel à Wanze et c’est au moment de sortir que le prévenu avait embarqué avec lui la sacoche de sa victime qui détenait son portefeuille. pelle pour récupérer son sac. Ce n’est que quelques jours plus tard que le septuagénaire s’était rendu compte, en relevant ses extraits de compte, que plusieurs dépenses ont été réalisées à la pharmacie et au night shop, place Faniel. Il achetait des articles à bas prix et demandait à retirer 30 € ou 40 € en plus afin de payer ses consommations de drogue. Le 1er février dernier, il avait également subtilisé une carte oubliée dans un distributeur. Il s’était ensuite rendu dans une pharmacie et dans un night shop pour retirer de l’argent en cash.