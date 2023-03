Préférer le vélo à son auto pour aller au travail? Une soirée ciné-débat est prévue ce mardi à Wanze

"Ce documentaire montre comment les Pays-Bas sont devenus les pionniers en termes de mobilité vélo au quotidien, explique Gaël Tordeur, chargé de mission mobilité vélo au sein du GAL Burdinale-Mehaigne. L’idée, c’est de transposer cela à la Wallonie" et d’avoir un retour de citoyens afin de les inclure dans la réflexion. "On va déjà leur expliquer ce qu’on a mis en place ces dernières années. Le ramassage scolaire à vélo, le passeport cycliste, le cyclo-tour parrainé,…" Autant d’actions que défend le GAL car "la mobilité vélo, c’est une de nos priorités. Le vélo reste un moyen de déplacement de loisirs mais on est persuadé qu’il peut le devenir au quotidien. Avec la montée des prix des carburants mais aussi des voitures, les gens vont faire de plus en plus attention à leur portefeuille. Le vélo est clairement une alternative sur les courtes distances. Si on circule à vélo musculaire, on peut se déplacer sur 5 kilomètres. Et plus si on passe au vélo électrique car le cycliste peut alors élargir sa zone de déplacement."

Une prise de conscience politique

Les communes couvertes par le GAL Burdinale-Mehaigne l’ont compris et suivent la même logique, en développant des infrastructures propres aux cyclistes. "Il y a une réelle prise de conscience politique, poursuit Gaël Tordeur. Les politiques s’inscrivent dans le plan Wallonie cyclable 2030."

Avec le ciné débat de ce soir, le GAL Burdinale-Mehaigne et le GRACQ veulent proposer une action pour pérenniser cette fiche-programme. Pour que les citoyens s’en emparent pleinement et ne considèrent plus le vélo comme un loisir mais comme un réel moyen de locomotion. Sceptique ? Il vous suffit de les rejoindre ce mardi soir, à la salle Catoul, pour échanger avec le GAL et le GRACQ.

Ciné débat "Together we cycle", ce mardi 7 mars, 19h30, à la salle Catoul. Entrée gratuite mais il faut réserver au 085/23.05.25