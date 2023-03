Préférer le vélo à son auto pour aller au travail? Une soirée ciné-débat est prévue ce mardi à Wanze

La mobilité vélo, c’est un de ses dadas, une des fiches qui s’inscrivent dans son programme d’actions 2014-2024. Le GAL Burdinale-Mehaigne n’a eu de cesse, tout au long de ces dernières années, de développer des activités misant sur le vélo. Que ce soit auprès des jeunes des écoles ou encore auprès des adultes. Et là, ce soir, le GAL propose, avec le GRACQ (les cyclistes quotidiens), d’en débattre après la vision d’un documentaire baptisé "Together we cycle". "Ce documentaire montre comment les Pays-Bas sont devenus les pionniers en termes de mobilité vélo au quotidien, explique Gaël Tordeur, chargé de mission mobilité vélo au sein du GAL Burdinale-Mehaigne. L’idée, c’est de transposer cela à la Wallonie" et d’avoir un retour de citoyens afin de les inclure dans la réflexion. "On va déjà leur expliquer ce qu’on a mis en place ces dernières années. Le ramassage scolaire à vélo, le passeport cycliste, le cyclo-tour parrainé,…" Autant d’actions que défend le GAL car "la mobilité vélo, c’est une de nos priorités. Le vélo reste un moyen de déplacement de loisirs mais on est persuadé qu’il peut le devenir au quotidien. Avec la montée des prix des carburants mais aussi des voitures, les gens vont faire de plus en plus attention à leur portefeuille. Le vélo est clairement une alternative sur les courtes distances. Si on circule à vélo musculaire, on peut se déplacer sur 5 kilomètres. Et plus si on passe au vélo électrique car le cycliste peut alors élargir sa zone de déplacement."