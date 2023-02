Culture : Vincent Pagé, facteur "sans le f"

Facteur le jour, le même mais "sans le f" le soir, Vincent Pagé séduit par sa capacité à faire du rire un lien social. Au festival Wanzekirifou, vendredi, avant Marc Witvrouw le lendemain, c’est en ambassadeur de ce genre qu’on l’a vu avec son nouveau spectacle, Fidèle au poste, coécrit avec Xavier Diskeuve. C’est en fait la suite du premier: C’est ma tournée. Entre les deux, dix ans d’écart et autant de tranches de vie qu’il détaille avec tendresse et nostalgie, dans une langue qui lui appartient désormais. C’est-à-dire un humour sérieux qu’il faut prendre en sens inverse pour en comprendre toute l’étendue. C’est qu’il a le mot d’esprit, Vincent Pagé, jamais un de trop ni même un de travers, pour donner à l’ensemble de sa prestation son caractère plaisantin mais non dénué de sens.