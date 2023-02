Une treizième édition record pour le Black Light Ping des Patapongistes à Antheit

Le tout dans une ambiance bon enfant. "On est là avant tout pour s’amuser. Jouer en musique, c’est tellement plus sympa (sourires). La compétition ? On n’y pense pas ce samedi soir", explique Raphaël Gillebert, pongiste affilié à l’Astrid Herstal.

"C’est ma dixième participation et je ne pourrais plus m’en passer, confie de son côté Nicolas Pirotte, affilié aux Patapongistes. Forcément, tout change par rapport à un match officiel car les raquettes sont les mêmes pour tous les joueurs. L’ambiance est excellente du début à la fin, cela permet également de resserrer les liens."

Des demandes de "partout"

Le concept a visiblement fait mouche auprès des participants qui étaient venus en nombre. "On a reçu des demandes de partout, explique le président, Michel Heinesche. Au total, il y a eu 84 joueurs, ce qui n’est jamais arrivé. Ce qui me rend fier, c’est que plus de la moitié des participants n’avait jamais joué au ping auparavant. C’est ça la différence par rapport aux autres années. On sent qu’il y a un vrai engouement autour de ce concept. C’est génial car ce genre d’activité permet évidemment de renflouer les caisses. Dernièrement, on a notamment dû commander six nouvelles tables."

Importé des États-Unis en 2009 par les Patapongistes, le Black Light Ping continue de faire des émules. "Nous étions le premier club de Wallonie à organiser un tel événement. Cette année, j’ai même reçu des devis de plusieurs clubs de la province du Hainaut et de Namur, poursuit Michel Heinesche. À l’avenir, je pense qu’on va développer la chose car la demande ne cesse d’augmenter."

Bientôt sur deux jours ?

Une 13e édition historique pour les Antheitois qui devraient organiser l’événement sur deux jours dès l’année prochaine. "On veut contenter tout le monde. Quand je vois le nombre de participants ce samedi, je me dis que le club peut être fier de lui. On essaye de relancer une dynamique positive", note le président.

Et comme c’est parti-là, les Patapongistes ont atteint leur objectif. Le club a, une fois de plus, démontré qu’il savait y faire en matière d’organisation et de convivialité.