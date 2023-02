Harry a demandé la main de Nadège, cinq ans après leur rencontre lors du Black Light Ping des Patapongistes de Wanze (photos)

C’est sans conteste la très belle histoire de cette treizième édition. En début de soirée, Harry Dorn a demandé Nadège Hella en mariage, devant une assemblée ébahie. Un événement très sympa qui lançait une soirée mémorable. Les futurs époux se sont en effet rencontrés il y a cinq ans… lors d’un Black Light Ping. "C’était un 10 février, se souvient Harry Dorn, affilié aux Patapongistes. J’étais assis sur une chaise dehors et elle est venue me parler. Depuis, on ne s’est plus jamais quittés. Pour moi, il était inconcevable de faire ma demande ailleurs. C’est ici que tout a commencé et je tiens à remercier l’ensemble du club."