Une voirie provisoire pour éviter Moha

Une nouvelle voirie rejoindra le giratoire du Roua, à Wanze. Pendant la durée des travaux qui devraient durer une année, il est prévu de créer une voirie temporaire afin de permettre le passage des camions de Carmeuse et Sagrex vers la sortie 7 de l’autoroute. L’objectif ? Éviter le passage des camions dans le centre de Moha. Les élus wanzois ont ainsi approuvé deux conventions lors du derniers conseil communal: une convention d’occupation entre l’agriculteur et la Commune. Une seconde convention pour lancer cette voirie provisoire entre la Commune de Wanze et les carriers.