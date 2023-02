Une aide wanzoise internationale pour les familles ukrainiennes, turques et syriennes

Wanze va octroyer une aide de 1000€ à l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, pour soutenir les actions qu’il mène en Ukraine, afin de soutenir les familles, de distribuer des kits d’hiver permettant aux familles ukrainiennes de protéger leurs enfants contre l’hypothermie, les problèmes respiratoires et les engelures. Et ce, à la demande de l’Unicef. Pourquoi cet organisme-là et pas 12-12 ? A la question posée par les Écolos lors du dernier conseil communal, Xavier Mercier, président du CPAS wanzois, a répondu que le 12-12 intervient lors de crise. L’Unicef, c’est dans le cadre d’un programme plus spécifique, d’aide aux enfants. Lors de la séance, les conseillers communaux wanzois ont aussi décidé d’octroyer une autre aide de 1500€ à la Croix-Rouge de Belgique, dans le cadre des actions qu’elle mène sur le terrain dans le cadre du séisme en Turquie et en Syrie. L’objectif des autorités étant de faire preuve de solidarité avec les Turcs et les Syriens touchés par le terrible tremblement de terre.