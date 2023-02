Terry Hoyoux condamné à une peine plus lourde : "Il sait qu’elle est légitime et poursuit son processus de reconstruction"

La peine est lourde mais elle ne l’empêchera pas avancer. Jeudi 16 février, Terry Hoyoux, coupable du meurtre de sa grand-mère par alliance, Anita Lekeu, a été condamné par les jurés de la cour d’assises de Namur à une peine de 28 ans de prison. Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019 à Wanze. Le jugement est donc plus lourd que celui donné par la cour d’assises de Liège en mai 2022 qui avait retenu 25 ans de prison. Le Parquet avait introduit un pourvoi et la cour de Cassation avait donc cassé le jugement rendu à Liège. Le nouveau procès visait donc à statuer sur la peine de l’accusé et non sur sa culpabilité. Terry Hoyoux est coupable et cela ne faisait plus aucun doute. "Il y avait deux hypothèses proposées par l’avocat général en mai dernier, explique Me Gilissen, avocat de Terry Hoyoux. Soit reconnaître des circonstances atténuantes ou non." Les jurés des assises de Liège ont reconnu les circonstances atténuantes (absence de condamnation et son jeune âge notamment), fixant ainsi la durée de la peine à 25 ans de réclusion. Et c’est là où le bât blesse. Pour un meurtre sans circonstances atténuantes, la loi prévoit entre 20 et 30 ans, et entre 15 et 20 ans quand des circonstances atténuantes sont admises. Les jurés ont donc décidé de ne retenir aucune circonstance atténuante. Au lendemain du verdict, quel est le sentiment des avocats de la défense ? "C’est une peine très lourde. Les faits sont graves et Monsieur Hoyoux en est conscient, confie Me Gilissen. Il a tout à fait confiance que ce jugement est légitime. Nous avions sollicité 20 ans de prison en admettant les circonstances atténuantes et s’il ne devait pas y en avoir, nous avions plaidé une peine de 25 ans. Comme celle prononcée par la cour d’assises de Liège. Les jurés ne nous ont pas suivis et on le respecte."