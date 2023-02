Site Gonthier à Wanze: Prologe réfléchit à la suite à donner

La société immobilière Prologe ambitionne de construire sur le large espace des anciennes entreprises Gonthier, à Wanze. Le projet tel qu’imaginé (quatre immeubles de dix appartements, des bureaux, des commerces et des parkings) a été recalé. La Commune de Wanze tient cependant à ce qu’un projet voit le jour, pour effacer du paysage ce chancre commercial. Mais un projet plus petit. Que compte dès lors faire la société Prologe, qui est propriétaire du site ? "On étudie, on mijote, c’est en pleine réflexion" , explique Kadour Mokkedem, l’agent immobilier. On n’en saura pas plus sauf qu’il reconnaît n’avoir pas encore introduit de recours. Mais comme il est hors délai…