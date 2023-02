Projet Prologe, sur l’ancien site Gouthier de Wanze, enterré ? Pas nécessairement

Tout cela actuellement à l’imparfait car le dossier n’est plus d’actualité, en tout cas pas dans cette forme-là. À la mi-décembre, le collège communal rendait effectivement un avis défavorable sur le projet de Prologe, tout comme d’ailleurs avant lui la CCATM, la Commission communale d’aménagement du territoire. Épinglant un dossier "imprécis et incomplet" sur de nombreux points. Les fonctionnaires délégués ont suivi.

Au conseil communal de lundi, le collège wanzois présentait aux conseillers la demande d’élargissement de la rue de Leumont. Projet lié à la construction telles que visée par Prologe et pour lequel le bourgmestre et les échevins suggéraient aux conseillers de refuser l’élargissement de la-dite voirie. Ce qu’ils ont fait.

"En fait, il ne s’agissait pas d’un élargissement de la voirie, explique aujourd’hui l’échevin Bernard Lhonnay. Le terme élargissement n’est pas approprié." C’est un élargissement du domaine public, ce qui permet de faire "glisser" des places de stationnement du domaine privé vers le domaine public. Une demande de la Commune, intéressée par des places de parking supplémentaires dans ce quartier-là. Mais cela ne change pas au fait que le projet initial a été refusé. "Si on a refusé ce décret voirie lundi soir, c’est lié à notre décision concernant le projet." Le promoteur peut-il introduire un recours ? "Contre l’élargissement de voirie, ça n’aurait pas de sens. Par contre, il pouvait contester qu’on lui ait refusé le permis de bâtir." Et Prologe l’a-t-il contesté ? "Nous n’avons aucune nouvelle de ses intentions." Mais avec l’avis négatif de la Commune de Wanze et des fonctionnaires wallons, le projet tel qu’imaginé aurait peu de chances de passer en recours.

Le projet de Prologe sur le site Gonthier est-il dès lors abandonné ? Non. "Si Prologe introduit un nouveau projet plus petit, on l’examinera", poursuit l’échevin wanzois. Car clairement, la Commune est demandeuse d’un projet de réaffectation de ce site qui est squatté, où on a mis le feu. Mais un projet clairement plus petit… Quarante appartements, des magasins et des bureaux, c’était trop imposant.

Tiens, et quelle est la volonté du promoteur ? Aucune idée. Nous avons tenté de le joindre à plusieurs reprises ces derniers jours mais sans succès…