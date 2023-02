"Arthur, Clément et Bruno" : l’art pour aller vers l’autre

L’art qui reste une possibilité magnifique pour aller vers l’autre, aborde justement ici le sujet de la personne handicapée et sa place dans la société.

Jouée dans un premier temps pour leur public, en octobre à Villers-le-Bouillet, la pièce "Arthur, Clément et Bruno" tourne désormais avec la compagnie ABC, pour différentes associations et écoles.

Récemment, c’est au Sacré-Cœur de Statte qu’elle était présentée. Et elle le sera encore ce samedi soir à Strée. Pas la peine toutefois de vous rendre ce soir à la salle du Bois Rosine puisque toutes les places ont déjà trouvé acquéreurs.

Mais revenons à la représentation qui s’est déroulée au Sacré-Coeur. "Nous accueillons un enfant atteint de trisomie 21, indique Hélène Fastré, la directrice. On est très sensible à ce thème de la différence. Alexandre Gérard, un des comédiens de la pièce et enseignant à l’école Sainte-Claire de Huy, a été détaché chez nous l’année dernière, et il nous a parlé de la pièce. Les bénéfices, ici, serviront à soutenir nos projets pédagogiques comme les classes de dépaysement ou notre école du dehors à travers un parcours sensoriel."

Née en 2015, suite à l’envie de trois potes de jouer ensemble, la compagnie a donc évolué vers un projet de partenariat avec des associations et écoles pour lesquelles les bénéfices sont restitués. "Avec notre deuxième pièce, nous avions déjà reversé les bénéfices à des associations, indique Claude Debar. Ici, avec “ Arthur, Clément et Bruno ”, on est dans une autre dimension encore avec un thème porteur qui parle de l’inclusion."

Les associations et écoles désormais partenaires de ce projet ont quant à elles toutes été demandeuses. "C’est un partenariat gagnant-gagnant, insiste Claude Debar. Ils apportent le public et nous, nous leur reversons les bénéfices. Toutes les entités ont un lien avec l’inclusion." Dont l’École du Sacré-Cœur, "La chaise en folie" à Sprimont et son projet de plaine de jeux inclusive, l’ASBL "Réussir à l’école" de Wanze, ou encore l’école Sainte-Famille à Vierset.

"Notre envie est aussi de tourner dans les centres culturels, nous en sommes à la construction du dossier."