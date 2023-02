Original à Wanze: du ping-pong dans le noir en mode fluo !

Mais en quoi consiste cette activité à la fois sportive et ludique ? Il s’agit de pratiquer le tennis de table dans une salle plongée dans le noir et seulement éclairée par des néons et des spots ultraviolets qui font ressortir le fluo et le blanc. "Et on ajoute le côté fête avec de la musique bien rythmée. Finalement, c’est un mélange entre séance de sport et soirée", résume en souriant le président.

L’événement a rapidement trouvé un public fidèle puisque chaque année, ce sont entre 60 et 70 pongistes qui s’inscrivent, confirmés comme amateurs. Et la 13e édition du Black Light Ping, qui se déroule à Wanze ce samedi 25 février, promet encore un beau succès.

Autour de sept tables de tennis de table installées dans la salle du club, les concurrents (aussi bien des pongistes licenciés auprès des fédérations officielles que des pongistes amateurs) tenteront de décrocher une première place dans des conditions pour le moins déroutantes. "Oui, on est à l’opposé de la pratique habituelle, c’est certain ! Tout est plongé dans le noir. Un pont lumineux avec des LED phosphorescent sera installé au-dessus des tables dont les contours seront préalablement repassés avec de l’encre qui réagit à l’ultraviolet… Les balles sont également réfléchissantes. Visuellement, c’est très drôle à voir."

On compte déjà une septantaine d’inscrits mais il est encore possible de se décider à la dernière minute. "C’est bon enfant, le tournoi n’est pas l’objectif premier. On vient aussi et surtout pour l’ambiance, le fun…" Pas de système de poule donc mais un classement au fur et à mesure des résultats des matchs, si bien que les participants se retrouvent généralement face à des concurrents de niveau équivalent. "Et pour que ce soit équitable, les licenciés et les non-licenciés concourent dans deux catégories différentes. Au total, chaque concurrent jouera trois ou quatre matchs."

L’aspect festif ne sera pas oublié avec la présence de sportifs qui arboreront des perruques et autres accessoires fluorescents. Des défis sont également lancés aux plus hardis comme jouer un match avec un plateau de bières en main… À noter que l’événement prévoit sur place de la petite restauration et un bar dont les bénéfices iront au club. "C’est une de nos quatre activités pour récolter des fonds avec Halloween, le blind-test et le tournoi-barbecue d’été", indique Michel Heinesche. Et si d’autres Dark Ping ont essaimé en Wallonie ces dernières années, la version wanzoise est et reste une référence. "Souvent imité, jamais égalé", conclut le club avec humour.

Black Light Ping le samedi 25 février à 19h à la salle Pataping’Arena, rue des Tombes 30 à Antheit. Inscriptions: 5 € par personne. 0472/31 32 69