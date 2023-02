Meurtre d’Anita Lekeu à Wanze: "Je veux prouver que je peux valoir mieux que ça et ne pas être réduit à cet acte", a dit Terry Hoyoux

"Je voudrais commencer par présenter toutes mes excuses aux personnes que j’ai fait souffrir. Je ne pourrai jamais réparer ce que j’ai fait. Je sais que je mérite d’être privé de ma liberté et de tout ce qui est agréable mais je veux profiter de cette peine pour travailler sur moi, pour devenir quelqu’un de meilleur. J’ai déjà tourné des pages sur mon passé mais je sais qu’il m’en reste encore beaucoup à tourner. Je veux prouver que je peux valoir mieux que ça et ne pas être réduit à cet acte. Et réparer ce qui est réparable."

Les 12 jurés (4 hommes et 8 femmes) vont maintenant partir en délibération sur la peine, accompagnés du président Olivier Warnon et de ses deux juges assesseurs. Ils ne reviendront qu’une fois leur décision, sur la peine, prise.