Meurtre d’Anita Lekeu, à Wanze: 27 ans de prison requis pour Terry Hoyoux

Pour elle, on est en tout cas bien dans le cadre d’un meurtre pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité. "Le meurtre, c’est un orage émotionnel, une vague qui vous submerge. Mais le droit pénal dit qu’on doit rester maître de ses émotions, les contrôler. Et si vous ne les maîtrisez pas, et qu’aucun trouble mental n’a été reconnu, vous devrez être puni pour ça. Un vol suivi d’un meurtre, ça peut aller jusqu’à la perpétuité. La cour d’assises de Liège a décidé que les deux étaient distincts. Cette décision nous a paru injuste et la motivation était tellement succincte que nous avons voulu tenter la Cour de cassation. La Cour de cassation, en fait, elle juge les juges, elle vérifie si les juges ont bien motivé leur décision. Elle n’a pas réexaminé le dossier sur le fond. Mais elle a vu autre chose et constaté que la peine prononcée à l’encontre de Terry Hoyoux était illégale à partir du moment où des circonstances atténuantes avaient été acceptées. La défense, elle, n’a jamais saisi la Cour de cassation, j’en déduis qu’elle était satisfaite que Terry Hoyoux n’ait pris que 25 ans" et pas la perpétuité.

Terry Hoyoux a besoin de limites

"Toute cette famille en a bavé et s’est pourtant liguée pour que “le petit” ne souffre pas, a poursuivi Pascale Schils. Mais la bienveillance seule n’a pas l’air de suffire et certaines personnalités fragiles ont besoin de plus de limites. Et il y en a eu peu, ici. On le dit gentil à la maison, on va lui prendre un appartement, on éponge ses dettes, on lui trouve et retrouve du boulot… en permanence alors qu’il fait des bêtises, qu’il vole même sa famille. Il n’y a jamais de punition. Et c’est quelqu’un qui n’accepte pas les remarques et claque la porte quand ça ne lui convient pas alors qu’il est bourré de talent" et a des places en or.

Quant à la vie en rue de Terry Hoyoux, l’avocat général tient à nuancer. "D’abord, il en est le propre artisan. Et puis, ça n’a pas duré très longtemps. Et sa maman faisait encore son linge, lui préparait à manger. Il passe aussi des nuits à l’hôtel quelques jours avant les faits. Donc, non, il n’est pas, en tout cas pas complètement, à la rue, il n’a pas faim, il n’a pas froid."

"Le procès de la bienveillance"

"Anita Lekeu aussi, a été bienveillante à l’égard de Terry Hoyoux. Elle l’était d’ailleurs à l’égard de tout le monde, ne critiquait jamais personne, ne posait pas de questions, ne jugeait pas les actes et décisions des autres. Pendant deux heures et demi, alors qu’elle a été réveillée, elle attend avec Terry Hoyoux que sa maman vienne le rechercher. Je me demande même si ce n’est en fait pas le procès de la bienveillance", aujourd’hui, se demande l’avocat général. Qui évoque ensuite la fameuse conversation téléphonique de la nuit des faits entre la victime et la maman de l’accusé. "La maman de l’accusé est très mal prise parce qu’elle aime son fils plus que tout mais aussi beaucoup Mamy Anita qu’elle aimait comme une maman." Ses déclarations divergent au début. Terry prétend l’avoir eue au téléphone, elle dit que non au départ, se "rappelle" plus tard que oui. "Vous devrez apprécier vous-même si ce qu’elle a dit devant vous concernant la conversation téléphonique qu’elle a eue avec Anita Lekeu cette nuit-là vous a paru sincère", insiste Pascale Schils.

À un moment, Anita Lekeu a compris que la maman de l’accusé ne viendrait pas le chercher. Et puis que se passe-t-il ? "Cette femme a été attaquée. Il y a eu une pression sur sa bouche pour l’étouffer, il y a des traces de strangulation avec un lien, il y a ces traces sur son visage. Ce calvaire, qui dure trois minutes, ne va pas se terminer ainsi. Elle va aussi être “picotée” de 15 coups de couteau, juste au niveau du cou. Ce n’était pas une rage meurtrière, plutôt des gestes pour maquiller" ce qui avait été fait avant. D’ailleurs, pour elle, il est "désinvolte, décontracté, détaché, froid" dès après les faits, que ce soit sur les caméras de surveillance de la station-service où il s’est arrêté avec son comparse de vol pour faire des achats avec la carte de banque de la victime ou dans les jours qui suivent "comme quand sa maman l’appelle en pleurant pour le prévenir que Mamy est morte".

"Anita Lekeu ne lui a rien dit, elle a juste fait capoter son plan"

L’avocat général a aussi évoqué la faille narcissique de Terry Hoyoux. Pour elle, ses aveux ont été partiels et il est inconcevable pour lui de reconnaître complètement ce qu’il a fait ce soir-là. "Je pense qu’il est dans le trip “Condamnez-moi et foutez-moi la paix. Je ne veux plus être décortiqué, je ne veux plus avoir à expliquer.” Il n’a jamais dit sa motivation, pourquoi il a fait ça. Ni aux enquêteurs, ni aux psys, ni à la précédente cour d’assises, ni à sa sœur qui va le voir en prison et creuse pour comprendre. Pourquoi il ne dit pas ce qu’Anita Lekeu lui a dit ce soir-là pour le mettre dans une telle rage ? Tout simplement parce qu’Anita Lekeu ne lui a rien dit ! Elle a juste fait capoter son plan en appelant sa maman. Et ça l’obligeait à redescendre dire à Grégory Baudin qu’ils s’en allaient, peut-être subir ses moqueries quant à son “super plan”, retourner dans la rue à Bruxelles…"

27 ans requis

"J’en arrive à ce pour quoi on est là, la peine. Juger, c’est comprendre mais c’est aussi punir. Pour ce qui a été fait, pour dissuader la société de faire pareil et la protéger des gens dangereux. Avec la personnalité borderline que Terry Hoyoux a et ses traits narcissiques, il y a un risque de récidive."

Pour clore son réquisitoire, l’avocat général a expliqué au jury que s’il condamnait l’accusé à 30 ans de prison, il pourrait demander sa libération conditionnelle aux 2/3 de sa peine. S’il est condamné à 29 ans ou moins, ce serait à 1/3 de la peine. "Avec 25 ans, comme il a été condamné la première fois, et la détention préventive déjà effectuée, il pourrait demander son dossier de libération conditionnelle dans 5 ans."

Elle a aussi évoqué les circonstances atténuantes. "Si vous voulez descendre en dessous de 20 ans, vous devrez en reconnaître." Pas de casier judiciaire ? Parce qu’il n’a pas été pris parce qu’il reconnaît lui-même avoir volé un tas de fois. Si jeune âge ? Bof. Son parcours de vie ? C’est lui qui l’a tracé.

L’avocat général, Pascale Schils, a finalement requis une peine de 27 ans à l’encontre de Terry Hoyoux.