Cour d’assises de Namur: Terry Hoyoux condamné à 28 ans de prison pour le meurtre d’Anita Lekeu à Wanze

Les motifs qui ont été avancés par le jury sont la gravité extrême des faits, l’importance de l’émoi que l’acte a suscité au sein de la population, le profond traumatisme pour les proches et la famille de la victime, l’impulsivité et la violence démesurée et injustifiée, certains traits inquiétants de la personnalité avec un risque de récidive non négligeable.

Le Parquet s’était pourvu en cassation

Terry Hoyoux, 27 ans, originaire de la région hutoise, avait été condamné en mai dernier par la cour d’assises de Liège à 25 ans de prison pour le meurtre de la Wanzoise Anita Lekeu (69 ans) mais aussi pour le vol commis chez elle le soir des faits, la nuit du 24 au 25 octobre 2019, et pour avoir ensuite utilisé sa carte bancaire pour faire des achats sans contact.

Le Parquet général s’était pourvu en cassation, n’admettant pas que l’arrêt de condamnation dissocie le vol du meurtre. Et c’est en se penchant sur la question que la Cour de cassation avait alors noté que, comme Terry Hoyoux avait bénéficié de circonstances atténuantes (pas de casier judiciaire, son jeune âge, son parcours de vie chaotique et sa personnalité), il aurait dû être condamné à une peine allant de 15 à 20 ans de prison.

La Cour de cassation avait dès lors cassé l’arrêt rendu par la cour d’assises de Liège et décidé de renvoyer l’accusé devant une nouvelle cour d’assises, celle de Namur, pour qu’il soit rejugé sur la peine. La culpabilité, elle, étant définitivement acquise depuis le premier jugement.