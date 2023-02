Pour ses collègues, Terry Hoyoux avait "de l’or dans les mains"

Trois témoins se sont exprimés devant les jurés de la cour d’assises de Namur mercredi matin pour raconter les rapports qu’ils entretenaient avec Terry Hoyoux, accusé du meurtre de sa grand-mère par alliance, Anita Lekeu. Dépeint comme quelqu’un de motivé et de consciencieux, le jeune homme de 27 ans avait fait le choix du métier de cuisinier non pas par dépit mais bien par passion. Il a ainsi enchaîné plusieurs établissements dans le Brabant wallon et du côté de Bruxelles. "Si je dois retenir quelque chose de Terry, c’est qu’il avait tout et qu’il a tout gâché. Il avait de bonnes bases et une bonne situation avec un CDI", constate, tristement, un ancien employeur. Et un autre collègue d’ajouter: "Il faisait partie des bons éléments et on pouvait compter sur lui. Il ne prenait jamais de congés car personne ne pouvait le remplacer. Alors, pendant que d’autres partaient en vacances, Terry, lui, il restait. C’était quelqu’un de généreux. Il travaillait pour les autres. Parfois, il utilisait tout le salaire de sa semaine pour faire des cadeaux à sa maman ou à sa famille. Il était très bien entouré et avait de bons rapports avec tout le monde."

Mais certains points d’interrogation demeurent. "Après un an, il a commencé à avoir des retards et la locataire au-dessus du restaurant a commencé à se plaindre parce qu’elle sentait des odeurs de marijuana. On se doutait qu’il fumait mais on ne l’a jamais vu consommer sur son lieu de travail, précise un des témoins. Un soir, mon attention a été attirée en entendant des bouteilles d’alcool se cogner dans son sac. je lui ai demandé de l’ouvrir et j’ai aperçu qu’il avait été en voler à la cave ainsi qu’un couteau de cuisine d’une valeur de 700 €. J’ai voulu récupérer les affaires mais il a repris le sac sèchement et il est parti. Après cet épisode, je ne l’ai plus revu. J’aurais dû aller porter plainte mais je ne l’ai jamais fait." D’autres, en revanche, contrebalancent les propos et Terry Hoyoux, quant à lui, a toujours nié ces faits. "Ce n’était pas un alcoolique. Il buvait seulement lorsqu’il sortait. Il y a eu des suspicions de vols, oui, mais on n’a jamais su dire qui c’était. Beaucoup de mes collègues le disaient et le pensaient parce qu’il avait de mauvaises fréquentations. Après que Terry soit parti, une personne a été prise en train de voler. C’était bien la preuve qu’il n’avait rien à voir là-dedans ou qu’en tout cas, il n’était pas le seul à le faire."