Meurtre d’Anita Lekeu à Wanze : Grégory Baudin n’est pas venu témoigner

La cour d’assises de Namur l’avait par contre convoqué, en qualité de témoin. Sauf qu’il ne s’est pas présenté, le jeune homme étant visiblement retourné à sa vie d’errance. À la demande de l’avocat général, la police de Bruxelles a pourtant cherché après lui, aux alentours de ses lieux de chute, c’est-à-dire près de la gare centrale et dans le parc royal, mais aussi dans toutes les maisons d’accueil de la capitale. Sans succès. La police a alors remis sa convocation au CPAS de Bruxelles, pour qu’elle lui soit transmise lors d’un éventuel passage. L’assistante de justice, qui accompagne Grégory Baudin dans le cadre de sa probation, a fait de même.

Le président de la cour d’assises a précisé au jury qu’il avait le pouvoir "de lui mettre le grappin dessus, de le faire venir manu militari. Mais c’est très rare qu’on fasse ça. Et puis, un témoin qui vient amené par deux policiers n’a pas souvent envie de parler…"

"Je n’avais pas l’idée de profiter d’une dame gentille mais j’avais besoin d’argent"

En l’absence donc de Grégory Baudin, des extraits de ses auditions ont été lus ce mercredi matin. Des déclarations qui n’ont jamais varié: oui, il a volé Anita Lekeu avec Terry Hoyoux mais, non, il n’a rien à voir avec le meurtre et ne savait d’ailleurs pas que son comparse avait tué la sexagénaire. "Je ne monte jamais à l’étage des maisons que je cambriole, c’est trop dangereux, j’aurais peur de réveiller les habitants. Moi, je rentre puis je ressors au plus vite, maximum 10 minutes et puis c’est fini", avait-il confié aux enquêteurs le lendemain de son arrestation. L’idée du vol chez Anita Lekeu venait de Terry Hoyoux, qui l’avait présentée comme "gentille, naïve, accueillante". "Je n’aimais pas l’idée de profiter d’une dame gentille mais j’avais besoin d’argent."

Grégory Baudin avait aussi longuement expliqué aux enquêteurs la suite. Le chargement du larcin, le passage par la station-service d’Aische-en-Refail pour y acheter à manger et des cigarettes (avec la carte bancaire de la victime), la vente des objets volés chez Cash Converters à Ixelles le lendemain et le partage du butin (225 € chacun), la nuit suivante passée dans un hôtel à Rhisnes… Avec un comportement "nerveux" de la part de Terry Hoyoux. "Je voyais bien qu’il n’était pas à l’aise: d’ailleurs, il avait acheté une bouteille de Ricard alors qu’il ne boit jamais." Le surlendemain des faits, Terry Hoyoux lui avait proposé de passer une seconde nuit à l’hôtel. Les deux étaient montés dans un train mais, deux arrêts plus loin, Grégory Baudin avait finalement dit à l’accusé de continuer seul sa route et était descendu. Ils ne se sont plus jamais vus ensuite, Terry Hoyoux ayant été arrêté le 31 octobre. Et c’est quand il est lui-même arrêté, le 4 novembre, que Grégory Baudin apprend par les enquêteurs liégeois qu’Anita Lekeu a été tuée. "Je suis un voleur, pas un meurtrier", s’était-il alors défendu. Il avait par contre confirmé que Terry Hoyoux lui avait laissé son sac à dos pendant qu’il attendait son feu vert dans le jardin de la Wanzoise. Un sac d’effets personnels qui contenait toujours des couteaux "emballés dans un essuie à petits carreaux". Pour les avocats de l’accusé, le fait que leur client ait laissé son sac à son comparse prouve bien qu’il n’avait pas l’intention de se servir de ces couteaux, en fait des objets d’une certaine valeur qu’il gardait toujours avec lui dans l’espoir de retrouver un boulot dans l’horeca et de pouvoir ainsi s’y mettre rapidement. "S’il avait voulu maquiller son meurtre, comme on l’a entendu dire, il aurait utilisé ces couteaux et serait reparti avec", a insisté Me Colin Gilissen auprès des jurés.