Ça n’arrive pas souvent mais c’était le cas lundi soir. Un Wanzois a ainsi usé de son droit d’interpellation du collège communal en lui posant une question lors de la séance publique du conseil communal. Question toute simple puisqu’il demandait s’il était envisageable d’avoir, sur Wanze et ses villages, d’autres conteneurs notamment pour les papiers/cartons et les PMC. À Wanze, si les déchets ménagers et les déchets organiques ont leur conteneur, ce n’est pas le cas des PMC, qui sont récoltés dans des sacs bleus transparents et les papiers/cartons qui le sont "en vrac". "On pourrait rajouter un conteneur pour les papiers/cartons, a répondu l’échevin Loïc Leroy. Mais pas pour les PMC qui continueront à être collectés en sacs semi-transparents car on doit pouvoir contrôler ce que le citoyen met dedans. Avec la possibilité de le refuser en cas de mauvais tri." Une bonne nouvelle pour les papiers/cartons mais ce conteneur ne sera pas disponible tout de suite. Simplement parce que le marché de la collecte est en cours et qu’on ne peut pas ainsi l’interrompre. La Commune de Wanze va néanmoins prendre contact avec l’intercommunale avant l’été afin de préparer le passage au conteneur jaune. Déjà, il faudra vérifier que la partie la plus urbanisée de la commune, là où il y a des appartements et des maisons sans cours ou sans jardin, puisse être desservie en conteneur jaune. "Dans la négative, il sera sans doute nécessaire de trouver une solution mixte", ajoute l’échevin wanzois.