Meurtre d’Anita Lekeu: "Je suis sa maman et, malgré tout, j’aime mon fils"

La nuit du meurtre, l’Engissoise a reçu un appel d’Anita Lekeu le 25 octobre 2019 à 2h25. Elle souhaitait l’informer que son fils était chez elle et qu’il attendait qu’elle vienne le rechercher. "J’étais très surprise car Terry était chez moi le matin et je pensais qu’il y était toujours. Elle n’était pas fâchée car c’était une personne très compréhensive. Moi j’étais fâchée qu’il ait menti. Je ne comprenais pas pourquoi il avait fait ça", raconte-t-elle. La suite, on la connaît. Terry Hoyoux, cette nuit-là, a étranglé sa "Mamy Anita", lui a porté 15 coups de couteau et a emporté avec lui de nombreux effets personnels.

Rapidement, les policiers repèrent Terry Hoyoux et son complice, Grégory Baudin, sur les caméras de surveillance de la station-service d’Aische-en-Refail et les aperçoivent également dans la voiture de la victime. "J’ai hurlé en le reconnaissant sur les images, se rappelle la mère de famille. Je ne pouvais pas croire que c’était lui. J’ai aussi aperçu une boîte à bijoux qui appartenait à ma belle-mère. Je n’avais jamais fait le lien entre le meurtre et la présence de mon fils chez elle avant ça." L’Engissoise demande alors à son fils de la retrouver chez elle. Entre temps, elle prévient la police qui viendra l’interpeller devant le domicile le 31 octobre. "Aujourd’hui, j’ai tout perdu", reprend l’Engissoise de 55 ans, très émue. Depuis elle s’est séparée de son mari, le beau-fils d’Anita Lekeu. "J’avais de très bons contacts avec ma belle-mère. On se voyait ou on s’entendait tres régulièrement. Elle ne faisait aucune différence entre ses petits-enfants."

"Il dormait au parc royal de Bruxelles"

Entre son père et sa mère, le choix était fait. "Terry, c’était maman, s’attendrit la mère de famille. C’est un bébé stérilet. Son papa m’a mise dehors lorsqu’il a appris que j’étais enceinte. J’étais à 4 mois et demi de grossesse. Lorsqu’il est né, il est revenu mais nous vivions chacun séparément. Un enfant a besoin d’un père et je ne voulais pas que mon fils vive loin du sien." Les rapports ont commencé à se dégrader le jour où la maman a décidé de refaire sa vie avec celui qui deviendra son mari. "Son papa a obtenu sa garde lorsqu’il avait 4 ans car je partais vivre en Espagne avec mon mari et qu’il avait finalement refusé que Terry vienne avec nous. Il se servait de mon fils contre moi, pour me faire du mal. Mais Terry n’a jamais manqué de rien sinon de tendresse, d’amour et d’attention. Son père le mettait régulièrement dehors. Il m’attendait en se cachant derrière un arbre."

À l’adolescence, Terry Hoyoux décide de prendre ses distances avec son père et vivra ensuite avec sa mère et son beau-père. "Il a toujours été très complice et très proche avec mon mari. Il était comme son fils, ajoute la maman. Mais la situation a dégénéré le jour où son beau-père l’a soupçonné d’avoir volé mon ordinateur. Il a nié et mon mari l’a mis dehors." Après cet épisode, Terry Hoyoux s’est retrouvé sans emploi et sans rentrée financière. "Il dormait au parc royal de Bruxelles. Un jour, en le cherchant, je suis tombée sur ses cartons avec ses affaires dans le kiosque du parc", raconte l’Engissoise avant de repartir en sanglots et de parler à nouveau de son fils de façon positive. "Ce n’est pas un égoïste ou un égocentrique. Terry est en prison et il y travaille. Il a envoyé, la première année,

150€ par mois à son frère pour acheter un cadeau à son filleul pour la saint Nicolas et lui apporter une aide financière."