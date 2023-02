Meurtre d’Anita Lekeu: Des regrets et des excuses "de façade"

L’expert psychologue Serge Garcet s’est quant à lui entretenu avec Terry Hoyoux près d’un an après les faits. Il l’a trouvé "collaborant, assez décontracté, pas fort impressionné par le contexte. Très vite aussi, c’est ma perception, je trouve qu’il manque d’authenticité. Il a aussi tendance à se surestimer et à donner une image fort positive de lui. Il y a également chez lui un manque d’empathie très important, une indifférence envers les sentiments d’autrui, un sentiment que les choses lui sont dues, ce qui est typiquement narcissique."

Une absence de culpabilité profonde

Le milieu familial peu structurant dans lequel l’accusé a grandi a engendré des manques affectifs et émotionnels. Il entre très facilement en contact avec les autres mais n’investit pas les relations. Le psychologue évoque aussi une difficulté à gérer la frustration: le passage à l’acte, le soir des faits, démontre parfaitement ça. L’expert ne note par contre pas d’éléments cliniques pouvant provoquer une perte de discernement ni d’éléments de nature dépressive, psychotique ou anxieuse.

Enfin, Serge Garcet note une absence de culpabilité profonde. "Même s’il exprime des regrets et des excuses, ils sont de façade. C’est une chose de dire des choses mais c’est une autre d’en souffrir et ce n’est pas le cas ici. Il n’y a pas d’émotion particulière, pas d’éléments de souffrance, pas d’effondrement psychologique."

Un risque de récidive important

Anthony Schena, expert psychiatre, intervient à nouveau, pour évoquer le risque de récidive. Pour lui, la spirale psychosociale descendante dans laquelle est Terry Hoyoux au moment des faits, son jeune âge, sa consommation quotidienne de cannabis, sa consommation d’alcool régulière, la précarité dans laquelle il est… sont des facteurs de risque de récidive. Des tests scientifiques ont été faits et ont corroboré ce risque. "Je ne jouerais pas à la roulette avec des chiffres pareils", a résumé l’expert. Qui a aussi, sur l’interpellation d’une juge, expliqué la différence entre honte et culpabilité, Terry Hoyoux exprimant souvent sa honte par rapport aux faits qu’il a commis. "La honte ne prend pas en compte l’autre, ça relève de l’intime par rapport à l’image qu’on se fait de soi. La culpabilité, c’est se sentir coupable d’avoir fait souffrir quelqu’un d’autre."

Une évolution en détention

Me Colin Gilissen, un des deux avocats de l’accusé, a ensuite tenu à s’adresser aux jurés, pour leur rappeler qu’il y avait eu une vraie évolution de leur client depuis son incarcération. "Il ne consomme plus de cannabis, pas d’alcool, il a un petit job de livreur de colis en prison et il n’a commis aucune infraction."