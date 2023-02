Meurtre d’Anita Lekeu, à Wanze: "Il y a eu une faute professionnelle de la part des juges", dit son fils

Et l’attente a donc recommencé. "Je reconnais par contre que ça a été vite. On nous avait dit que le nouveau procès se tiendrait début 2023 et c’est le cas. Mais je me réjouis d’être ce mardi à 15 h, après avoir témoigné. Je veux que ce soit au plus rapide. C’est la même chose pour ma femme et ma fille, qui sont convoquées aussi. On ne compte pas rester. À mon avis, pendant que ce sera le tour de ma fille, je m’occuperai de ma petite-fille à l’extérieur puis une fois qu’on sera tous passés, on s’en ira." C’est que Johan Graindorge ne comprend pas que les parties civiles ne soient pas partie prenante à ce procès. Que ses avocats, Me Wilmotte et Me Lamy, ne soient pas là, n’aient pas le droit à la parole. "Lors de mon premier témoignage, Me Wilmotte m’a relancé plusieurs fois en me posant des questions orientées, pour que je dise bien tout ce que je voulais dire, que je n’oublie rien. Ici, il n’y aura personne, on va devoir se débrouiller tout seuls. Et le juré, comment va-t-il pouvoir se faire une idée de tout sans que nos avocats s’expriment ? Pourquoi l’accusé a-t-il droit à de nouvelles plaidoiries de ses avocats et nous pas ? C’est vraiment difficile à comprendre et à accepter."

"Une chance sur deux qu’il prenne moins"

À l’issue de ce procès, il faudra peut-être aussi comprendre et accepter une peine plus légère, si le nouveau juré accorde (aussi) des circonstances atténuantes à Terry Hoyoux. Mais même s’il n’a évidemment pas à se prononcer sur la peine, Johan Graindorge l’appréhende un peu. "Il y a une chance sur deux qu’il prenne moins. Nos avocats nous ont fortement préparés à ça. On verra mais je ne serai pas satisfait si on passe en dessous de 20 ans. Mais, moi, je ne pourrai pas faire appel: c’est moi qui subis et je devrai pourtant me contenter de ce qu’on va me donner."

On le sent, il le dit clairement: Johan Graindorge en a assez et n’a pas envie de "participer à ce sketch", comme il dit. Mais il avait fait la promesse à sa maman d’aller jusqu’au bout. "J’en ai plus qu’assez, je veux tourner la page. Là, on peut dire que je serai allé au bout du bout. Je suis même allé plus loin que le bout, on m’aura vraiment fait la totale ! Je vais dire ce que j’ai à dire une dernière fois par respect pour maman et puis ce sera “stop”."