Meurtre d’Anita Lekeu: 15 coups de couteau ont été portés avant la mort

Et le doute est toujours présent concernant la question de la strangulation. L’accusé, dans sa version, a expliqué l’avoir étranglé avec ses mains. Pourtant le légiste a constaté des traces sur les deux côtés du cou, ce qui porte à croire que la victime aurait été étranglée avec des liens. Sur la scène de crime, les inspecteurs ont relevé que les câbles du téléphone fixe, accroché au mur de la chambre, avaient été arrachés. "Pourrait-on imaginer qu’on s’en soit servi pour la strangulation ?", questionne l’avocate générale. "Oui, c’est possible. Il s’agirait de quelque chose de fin de l’ordre de 3 millimètres de diamètre", répond Aurélien Partoune qui note également que la strangulation manuelle ait pu être camouflée par les coups de couteau portés ensuite. "La version de M. Hoyoux lors de la reconstitution est tout à fait plausible. Notamment lorsqu’il explique avoir eu les mains tétanisées au moment où il a desserré les mains du cou de Mme Lekeu." Du côté de la défense, les avocats de Terry Hoyoux justifient la présence de marques de strangulation par le collier que portait la victime. "C’est possible mais en position couchée seulement", ajoute le légiste.

"Pas de signe de défense"

Autre point qui reste en suspens: la question des lésions contondantes, "c’est-à-dire toutes les blessures provoquées par des objets qui ne sont pas tranchants, précise le légiste. La victime présentait des ecchymoses sur les yeux et les lèvres qui laissent à penser qu’il y ait pu y avoir des coups ou des chocs. Il n’y a par contre pas de signes de défense." Terry Hoyoux reste sur sa position et ses avocats soutiennent qu’il n’y a jamais eu des coups. "Les yeux gonflés peuvent-ils s’expliquer par la strangulation ?", intervient Me Gillisen. "Oui, c’est possible qu’un seul œil soit gonflé", répond Aurélien Partoune avant de conclure qu’Anita Lekeu est décédée par asphyxie suite à la strangulation et par les coups de couteau, notamment deux d’entre eux qui ont perforé les deux carotides. "Il faut entre 3 et 5 minutes pour donner la mort par strangulation et on peut compter 3 minutes pour une personne de cet âge et de cette corpulence après avoir tranché les carotides."