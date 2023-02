La place des Héros, son mur et son cimetière, à Vinalmont, seront bientôt rénovés

"On scinde le projet en deux, explique le bourgmestre Christophe Lacroix. La première partie concerne la place des Héros, la deuxième qui sera faite plus tard le mur qui longe le cimetière." Et il y aura même une troisième phase qui, elle, vise directement l’ancien cimetière dans lequel on n’enterre plus depuis 100 ou 200 ans…

Et là, lundi soir, les conseillers communaux ont approuvé la désignation d’un auteur de projet qui planchera sur l’étude (pour un peu plus de 32.000€) de la rénovation de la place des Héros. Le coût de la rénovation a déjà été estimé (à 300.000€) il y a deux ans par un membre du personnel communal avant que son avant-projet ne soit confié prochainement à un auteur de projet.

La place des Héros, c’est "une petite place en carré sur laquelle il y a une ferme, deux maisons, l’entrée du château de Vinalmont et une église, explique Bernard Lhonnay, échevin des Travaux. Il y a une seule entrée qui permet aux véhicules d’entrer sur la place, ainsi qu’un sentier. La place est entourée de bâtiments à caractère patrimonial. Elle est en tarmac, elle n’est pas très belle. Et le tarmac se dégrade." De plus, les racines de deux arbres ont soulevé le tarmac, les arbres ont même dû être abattus.

Riverains et fabrique d’église ont demandé au collège de réagir, ce que lui-même avait l’intention de faire. D’où ce projet de rénovation de la place des Héros. Mais "on ne veut pas la refaire à l’identique. Retarmaquer un rectangle, ce ne sera pas beau", poursuit l’échevin. Le collège a dès lors confié à un agent communal le soin de penser à la rénovation de la place. Ce qu’il a fait en l’imaginant verdurisée, avec parkings, plantations et un trottoir pour accéder à l’église. "On a désormais l’avant-projet mais l’agent communal, lui, est parti dans le privé." Au bureau d’études, encore à définir, à prendre le relais et à rendre un projet qui plaira à tous.

Le mur puis le cimetière

Outre la rénovation de la place en elle-même, d’autres projets sont aussi dans les cartons. "Sur la place, il y a aussi un grand mur qui délimite le cimetière et qui mène au sentier vers Wanzoul, poursuit l’échevin des Travaux. Ce mur s’est écroulé il y a bien longtemps. En fait, je pense toujours l’avoir connu ainsi…" L’objectif est donc de le retaper, ce qui a déjà été fait par des bénévoles mais sur deux mètres seulement et il y a une vingtaine d’années si pas plus. Des tombes du cimetière étaient appuyées sur ce mur. "La Région wallonne nous a dit que le cimetière était ancien, que les tombes l’étaient elles aussi" et que ce patrimoine ne pouvait être effacé.

Alors ? "Si on laisse le mur ainsi alors qu’on aura refait la place, ce sera un coup de poing dans l’œil", confie Bernard Lhonnay. Le mur qui fait entre trois et quatre mètres de haut sera refait pour un montant estimé à 300.000€. "On va d’abord rénover la place puis on passera au mur l’année suivante." Sans coup de pouce financier ? "Là, on n’a pas de subside. On a déjà essayé pour le mur mais sans succès. On va chercher à solliciter des subsides pour la place qui a des bâtiments du patrimoine."

Enfin, dans un troisième temps, le collège communal wanzois espère s’attaquer au cimetière, plus utilisé depuis bien longtemps. "Et ce ne sera, là, pas un gros investissement." Le cimetière est actuellement à l’état de pelouse mais elle mériterait d’être nettoyée. "On va y faire quelques parterres, remettre les tombes en valeur. En faire un petit jardin à côté de l’église où venir se délasser sur un banc." Un réaménagement que le bourgmestre a qualifié de "tout simple. Avec une pelouse, des arbres et un petit sentier qui permettra de faire le tour de l’église. L’espace sera sécurisé la nuit afin d’empêcher qu’on y vienne a vec des substances illicites."