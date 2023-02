Meurtre d'Anita Lekeu, à Antheit: Terry Hoyoux avoue: "J’ai gâché ma vie"

Un tableau positif de son enfance

Terry Hoyoux a ainsi été entendu par les jurés pour expliquer une nouvelle fois le déroulé de la soirée du 24 au 25 octobre 2019. L’occasion d’abord de revenir sur une enfance ballotée entre sa mère et son père dès l’âge de 4 ans. "J’ai d’abord vécu avec mon père à Huy car ma mère était partie vivre en Espagne avec mon beau-père. Les premières années se sont bien déroulées avec mon papa mais dès l’âge de 9 ans, nos rapports ont commencé à se dégrader. Il était alcoolique et je me suis rendu compte qu’il avait tendance à persécuter les gens autour de lui lorsqu’il avait trop bu. Ce n’était pas de la violence physique mais plutôt psychologique. Vers l’âge de 13 ans, je suis reparti vivre avec ma mère et je n’ai plus jamais eu de contact avec lui jusqu’à mon incarcération." La période de l’adolescence sera pour Terry Hoyoux un mauvais passage et le verra prendre de mauvais choix. "À 15 ans, j’ai commencé à fréquenter des mauvaises personnes. Je le suis devenu aussi à un moment. J’ai commencé mes premiers vols à cette époque et je fumais du cannabis", raconte-t-il en ajoutant qu’aujourd’hui tout ça est derrière lui. "J’ai eu une bonne éducation mais je ne sais pas ce qui m’a poussé à faire des bêtises et à faire le mal." Les études ne seront pas concluantes pour Terry Hoyoux. Réorienté vers l’enseignement professionnel en 3e secondaire, il enchaînera différentes formations en maçonnerie et vente avant de trouver sa voie en tant que cuisinier.

"Je n’avais plus rien"

C’est en 2018, à l’âge de 22 ans, qu’il décide de prendre son indépendance. Son beau-père, Éric Wilkin qui est le beau-fils d’Anita Lekeu, se porte garant. Une expérience qui se soldera par une ardoise de 10 000€ pour dégradations et loyers impayés et qui ramènera Terry Hoyoux à la case départ, chez sa mère, à Waterloo. "Je me suis toujours bien entendu avec mon beau-père. Il a toujours été très gentil avec moi. C’était aussi le cas de Mamy Anita", reprend Terry Hoyoux. Mais le jeune homme commet une "bêtise" de trop pour Éric Wilkin qui le soupçonne d’avoir dérobé le PC de la maman de Terry et de lui avoir volé de l’argent depuis son compte bancaire. "Ma maman ne voulait pas mais mon beau-père m’a mis à la porte. Je me suis alors retrouvé à la rue. Je travaillais au noir pour me payer des nuits d’hôtel et puis je me suis retrouvé sans travail. Je n’avais plus rien."

Seul et sans domicile, Terry Hoyoux voit ses vieux démons lui revenir au visage lorsqu’il rencontre Grégory Baudin. "Il sortait de la prison de Lantin et nous nous sommes rencontrés dans la rue en juillet 2019 à Bruxelles. On a commencé à commettre plusieurs vols et cambriolages ensemble en province du Luxembourg. On le faisait une ou deux fois par semaine pour se payer l’hôtel et à manger."

"Je me déteste pour ce que j’ai fait"

C’est le 24 octobre que Terry Hoyoux envisage de commettre un cambriolage chez Anita Lekeu, celle qu’il considérait comme sa grand-mère depuis son enfance. Il explique à son complice qu’il s’agit d’une dame âgée qui vit seule dans une maison à Wanze et que le vol ne sera pas compliqué. "Le plan était que je rentre et que lui m’attende en bas pour que je vienne lui ouvrir. Nous étions dehors depuis plusieurs jours. J’avais faim et froid. C’est pour ça que j’ai eu cette idée répugnante. La stupidité s’est emparée de moi. Je ne voulais pas en arriver là, insiste-t-il. Je n’ai pas dit à Monsieur Baudin qu’il s’agissait de ma grand-mère. J’avais trop honte. J’avais donc prévu d’attendre qu’elle s’endorme pour voler ses affaires." C’était le plan. Mais l’histoire a été tout autre.

Terry Hoyoux arrive sur les lieux un peu avant minuit. Il justifie sa présence en disant qu’il n’a plus la possibilité de repartir à Bruxelles et que sa maman va venir les chercher. Vers 2h25, Terry demande à Anita Lekeu pour dormir sur place parce que sa mère ne viendra pas. Celle-ci accepte et passe un coup de téléphone à la mère de Terry. "Je ne sais pas ce qu’elles se sont dits. Je n’ai pas entendu. Mais j’ai eu ensuite ma mère au téléphone qui m’a dit que je pouvais lui parler de ma situation et lui demander de l’aider. Que je ne devais pas déranger une dame de cet âge-là si tard. Après ce coup de fil, on a discuté dans la chambre et elle m’a fait des reproches sur mes choix de vie." Que s’est-il passé ensuite ? Si Terry Hoyoux a d’abord nié, il a fini par reconnaître les faits au moment de la reconstitution. Il raconte une nouvelle fois. "J’ai vu rouge, je ne me l’explique pas. Je lui ai serré le cou et elle a basculé en arrière. Je suis tombé sur elle et au moment où j’ai repris mes esprits, j’ai vu qu’elle était inconsciente. Mes mains ont desserré son cou. Elles étaient tétanisées. Je me suis souvenu qu’en tombant, Anita m’a demandé pourquoi mais je n’ai pas répondu. Je me suis rendu compte qu’elle était toujours vivante et je suis alors descendu pour trouver un couteau. J’étais angoissé et paniqué. Je lui ai mis plusieurs coups de couteau dans la gorge. Je ne me souviens pas en avoir mis 15 comme on me le signale mais je ne le nie pas non plus. Rien ne peut justifier ce que j’ai fait. En voyant tout le sans sur mes mains, je suis allé me rincer dans l’évier à côté et j’ai mis un linge sur son visage car je ne pouvais plus voir son regard. J’avais honte."

Si Terry Hoyoux raconte avoir voulu partir immédiatement après son geste, il s’est ressaisi en décidant de commettre le vol. "Je me suis dit que Monsieur Baudin allait se poser des questions et n’allait pas comprendre. Je lui ai donc ouvert pour qu’il entre en lui précisant de ne pas se rendre à l’étage car la dame dormait. Je suis remonté pour prendre la bague et le collier que Mamy Anita portait sur elle et puis nous sommes partis avec sa voiture en emportant la télévision, la machine à café et quelques autres objets."

Le duo s’est ensuite dirigé vers Ixelles pour revendre les objets pour un montant de 450€. "Tout ça pour ça", intervient le président Olivier Warnon. "On a acheté à manger et on a été à l’hôtel trois jours. Aujourd’hui je me rends compte que j’ai gâché ma vie. J’ai privé une famille d’un être cher et de son amour. Je me déteste pour ce que j’ai fait. Aujourd’hui j’essaye d’aller de l’avant et de bâtir ma vie future sur de meilleurs choix."