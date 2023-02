Meurtre d’Anita Lekeu à Wanze: Terry Hoyoux risque jusqu’à 30 ans de prison

Deux semaines plus tard, le parquet général introduisait un pourvoi en cassation concernant Terry Hoyoux, visant le fait que la cour d’assises avait dissocié le vol du meurtre. Si, au départ, Terry Hoyoux était poursuivi pour meurtre en vue de faciliter le vol, ses avocats (Mes Jean-Louis et Colin Gilissen) étaient parvenus à faire entendre au jury qu’il s’agissait en fait de deux choses différentes. Un vol, planifié, et un meurtre un peu plus tard dans la soirée, complètement imprévu et désorganisé. Le duo d’avocats était également parvenu à faire reconnaître des circonstances atténuantes à leur client (l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, son jeune âge et son parcours de vie).

Son comparse convoqué comme témoin

Or, donc, pour le parquet général, le vol et le meurtre étaient bel et bien et intrinsèquement liés, c’est pourquoi il a introduit un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Et quand elle est saisie, celle-ci se penche non seulement sur la question qui lui est posée mais aussi sur des éléments de droit qu’elle est obligée de vérifier par elle-même, dont la légalité de la peine. Et là, elle a constaté que la peine appliquée à Terry Hoyoux était trop haute. Pour un meurtre sans circonstances atténuantes, la loi prévoit entre 20 et 30 ans, et entre 15 et 20 ans quand des circonstances atténuantes sont admises. C’était le cas ici. Terry Hoyoux aurait donc dû être condamné à maximum 20 ans de prison. Il va dès lors être rejugé pour la peine. Cela signifie que la cour d’assises va "reprendre tout à zéro, résume Me Maxime Dulieu, un de ses deux avocats. On va entendre les mêmes experts, les mêmes enquêteurs, des témoins… pour que les nouveaux jurés aient bien une vision complète du dossier. Il n’y aura juste pas de plaidoiries sur la culpabilité puisque l’arrêt rendu dans ce sens par la cour d’assises de Liège a été validé par la Cour de cassation."

Et s’il n’est cette fois plus accusé, Grégory Baudin, le comparse cette nuit-là de Terry Hoyoux, a néanmoins été convoqué par la cour d’assises, en qualité de témoin cette fois. "Mais on a vraiment des doutes sur le fait qu’il vienne, poursuit Me Dulieu. Il est radié de partout et serait retourné zoner dans les parcs à Bruxelles comme avant le procès à Liège. Le président pourrait forcer sa venue: je ne l’ai jamais vu faire mais c’est théoriquement possible. Et s’il ne vient pas, ses auditions et déclarations seront lues", histoire que tous les membres du jury, 4 hommes et 8 femmes, aient une vision globale de l’affaire.

"Notre client doit être jugé justement"

Tout l’enjeu de ce procès, pour les avocats de la défense, Me Maxime Dulieu et Me Colin Gilissen, sera en fait de faire admettre au nouveau jury des circonstances atténuantes pour leur client et faire descendre ainsi la fourchette de la peine entre 15 et 20 ans. Mais si ces jurés-ci ne reconnaissent pas de circonstances atténuantes au jeune homme, il s’exposera alors à une peine allant de 20 à 30 ans et pourrait donc même écoper d’une peine supérieure à celle prononcée par la cour d’assises liégeoise il y a quelques mois. Impossible évidemment de préjuger de la façon dont les jurés verront les choses cette fois-ci. "Un jury n’est pas l’autre. C’est ce qui fait la beauté et le côté frustrant d’une cour d’assises, décode encore l’avocat de Terry Hoyoux. Certes, un point est dans notre camp puisqu’on n’a déjà plus de risque de la perpétuité, puisque les faits ont été disjoints et qu’ils n’ont pas été reconnus comme un meurtre pour faciliter le vol. Quoi qu’il en soit, notre client est tout à fait conscient de la gravité des faits qu’il a posés et il acceptera la sanction qui lui sera appliquée. C’est vraiment grave ce qu’il a fait, il le sait, mais il doit être jugé justement."

Le (nouveau) procès de Terry Hoyoux débutera lundi à 9 h devant la cour d’assises de Namur, qui sera présidée par Olivier Warnon. L’accusation sera soutenue par l’avocat général Pascale Schils. Le premier jour sera consacré à la lecture de l’acte d’accusation et aux témoignages des enquêteurs. On entendra ensuite le médecin légiste, les experts (toxicologique et psys), quelques témoins des faits puis les avocats de la défense dans leurs plaidoiries concernant la peine. Des débats qui devraient durer au moins jusque mercredi.