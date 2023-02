Héroïnomane, elle avait agressé une femme qui rentrait du marché de Noël de Huy, pour lui voler son sac

Le 8 décembre dernier, Julie (nom d’emprunt) quittait le marché de Noël de Huy pour retourner vers sa voiture stationnée avenue des Ardennes. Marie (nom d’emprunt) s’est alors approchée d’elle pour lui voler son sac, l’agressant violemment. "Elle l’a traînée au sol et ce sont des automobilistes, témoins de la scène, qui se sont arrêtés pour lui venir en aide, rappelle Brigitte Leroy, procureure de division. Elle a alors pris la fuite mais les caméras de surveillance de la Ville de Huy ont filmé toute la scène. On voit sur les images que les faits sont d’une rare violence. Elle est alors auditionnée par les policiers et prétend au départ qu’il s’agit de sa sœur. Elle finira par reconnaître les faits." La prévenue de 37 ans, sans domicile fixe, est également poursuivie pour un vol commis le 31 octobre à Wanze. Les propriétaires de l’habitation reviennent chez eux et s’aperçoivent qu’une échelle est sur la façade de l’habitation. Ils retrouvent un sac à terre, vidé de son contenu. "Elle est toxicomane et héroïnomane, reprend Brigitte Leroy. Elle a déjà été condamnée pour des faits similaires en 2013 et 2016 avec des sursis probatoires. Je requiers 15 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire partiel pour la moitié de la peine."