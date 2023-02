La Wanzoise Elia Fontaine en campagne contre le handicap avec Autumn, le nouveau personnage Lego

Sensibiliser à travers les jouets

Son handicap, aujourd’hui, elle l’assume. Un univers qui bascule mais pas une fin en soi. Elia porte aujourd’hui le message de la tolérance, de la différence et devient même pour certains le symbole de la combativité et de la pugnacité. Elle partage aujourd’hui son histoire à ceux qui veulent l’entendre. "Je vais désormais pouvoir le faire à travers le personnage Lego. L’idée est de sensibiliser le public mais aussi d’aider des enfants qui vivent ou ont vécu la même chose. C’est une expérience très enrichissante pour moi de pouvoir ouvrir ce débat et parler de la question du handicap à travers des jouets qui se destinent aux plus jeunes. Je suis convaincue qu’il est essentiel de les familiariser dès le plus jeune âge", reprend Elia Fontaine. Parce que le handicap n’existe que dans le regard que les autres portent à la différence. La Wanzoise ne le sait que trop bien. "En été, lorsque je me promène en short, je vois souvent les plus jeunes s’interroger en voyant ma prothèse. Ils ne comprennent pas ce qu’ils ne connaissent pas. Ils posent des questions innocemment. En ayant la possibilité de jouer avec des figurines qui ont des différences, cela permet de leur ouvrir les yeux sur la diversité du monde qui les entoure et des gens. C’est aussi l’occasion pour certains parents d’en parler, de briser les tabous du handicap. C’est une nouvelle génération de personnes qui permettra de toucher tous les publics. Cela peut aussi aider les personnes qui n’acceptent pas leur handicap. Et puis, ça casse un peu le monde merveilleux des poupées et des barbies au physique parfait."

Aujourd’hui, la jeune femme a entrepris des études d’assistante sociale. "Si je n’avais pas vécu ce que j’ai vécu, je ne pense pas que je me serais tournée vers ce cursus mais aujourd’hui c’est une évidence. Je veux aider les autres et prendre le temps pour cette campagne qui me tient à cœur. Je suis à disposition de la marque Lego pour toutes les actions à venir. Que ce soit pour en parler devant des assemblées ou pour promouvoir les jouets auprès du grand public", assure-t-elle. Elia et Autumn militeront donc ensemble pour faire évoluer les mentalités. Parce que la vie est belle et qu’elle a tout à offrir peu importe la différence.