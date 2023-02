Toute la saveur du théâtre de boulevard grâce à la Cie Zvataller à Wanze

Le plaisir de jouer et de divertir

On se souvient du film "Oscar" avec Louis de Funès. Dans "Lady Oscar", il devient Clara Barnier, "la papesse de la mode, l’impératrice de style". Alors quand un samedi matin, en plein jetlag, Nathan le comptable de l’icône de la mode hautaine et détestable vient la réveiller pour demander la main de sa fille, le week-end commence très mal.

La trame de la pièce est identique à la pièce "Oscar" tout en étant revisitée sur une mesure féminine. Les répliques font toujours mouche, mais avec des références à l’actualité et dans un vocabulaire de notre époque.

Les huit acteurs qui jouent, il faut le préciser, sans souffleur, excellent tous dans leur rôle. Florence Kestemont joue Clara Barnier et Didier Delbovier est Nathan, le comptable, deux rôles principaux qui demandent une grande performance. "C’est un réel plaisir de jouer, c’est avant tout de l’amusement et Jérôme, notre metteur en scène, est attentif à l’esprit de groupe." Et chacun se sent bien dans son rôle comme le dit Daniel Röhl qui interprète le coach sportif un peu benêt. "C’est un rôle savoureux et j’aime faire le clown." Jérôme Christiaens toujours metteur en scène était particulièrement heureux du succès remporté et il souligne également l’implication de Nathalie Laruelle pour la création du magnifique décor. "Le décor porte les comédiens et sublime la pièce", conclut-il.

Lady Oscar les vendredis 10 et samedi 11 février à 20h30 Réservations: 0478/43 40 14