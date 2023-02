Des carrés de couleurs pour signaler les écoles wanzoises

La Commune de Wanze, intéressée par le projet, a répondu à l’appel wallon. Elle vient d’être informée qu’elle venait d’être sélectionnée. Elle a ainsi reçu un subside de 25 000 € pour la réalisation de ce projet. Pour la pose de ces carrés de couleurs diverses qui accompagneront les passages pour piétons devant les écoles. Cinq écoles sont concernées: les écoles communales de Wanze-centre, de Bas-Oha, de Vinalmont et Antheit, ainsi que l’école libre Saint-Martin. "Les écoles de Moha et Huccorgne ne pourront pas en bénéficier car elles se situent le long de voiries régionales", note Loïc Leroy, échevin en charge de la Mobilité et de la Sécurité routière. Les carrés colorés seront donc placés de part et d’autre des passages pour piétons. Ils devraient attirer l’attention des automobilistes à l’approche des zones 30 qui bordent les établissements scolaires. Ces carrés de couleur viendront en complément de la signalisation déjà existante. "Notre volonté est de signaler de manière positive, ludique et harmonieuse, la présence d’une école au sein d’un quartier", précise Loïc Leroy. Wanze ne sera pas la seule Commune à en bénéficier. Ce qui permettra aux automobilistes d’identifier rapidement la présence des écoles. Pour quand cette installation à Wanze ? "On achète les carrés à la Région wallonne et ce sera le service des travaux wanzois qui les placera", poursuit l’échevin. Qui espère que tout sera placé pour la rentrée scolaire de septembre prochain.