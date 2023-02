Remise des primes de naissance à Wanze : 113 bébés nés en 2022 (photos)

"La naissance d'un petit bout c'est magique", dira le bourgmestre Christophe Lacroix. "Tous ces bébés forment une constellation qui nous rassemble tous."

Charlotte Rouxhet, devenue échevine de la petite enfance, a énuméré tous les services d'accueil proposés dès le plus jeune âge et après. "Notre commune dispose d'un service d'accueillantes d'enfants conventionnées qui peut accueillir 65 enfants auprès des accueillantes réparties dans les différents villages. La crèche “ Les bambins ” dans le centre de Wanze est dotée d'une capacité de 46 lits." L’échevine évoquera également l'accueil extra-scolaire auprès du Mille Pattes et les stages proposés durant les vacances.

Lors du petit déjeuner, les parents ont reçu leur prime sous forme de 4 chèques d'une valeur de 25 euros à valoir dans les commerces wanzois. Et désormais, les tables sont dressées avec des nappes et serviettes en tissu dans un souci d'écologie "et qui contribuent aussi à une décoration plus conviviale." ajoute Christophe Lacroix.

D'autres partenaires à l'accueil des touts petits étaient également présents. Céline Gustin, animatrice à la bibliothèque communale, a invité les enfants pour une animation "Heure du conte". L'ONE et la Ligue des familles tenaient un stand. La Ligue des familles organise des activités dont Bébé et Cie au hall des sports les jeudis et Bébé Bulles à la piscine les dimanches ainsi que des brocantes aux vêtements.