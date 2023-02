À Wanze, les jeunes conseillers porteront des projets pour leurs copains

C’était soir de fête, à Wanze, mardi. Alors que les conseillers communaux adultes venaient de terminer l’analyse de quelques points, les plus jeunes prenaient le relais. Les nouveaux élus du conseil communal des enfants et ceux du conseil communal des jeunes. Une cérémonie que le bourgmestre Christophe Lacroix présidait, avec un coup de pouce de son échevine de la Jeunesse, Aurélie Ochelen. Le conseil communal des enfants de Wanze a dix ans. C’est un lieu d’échanges, de parole. L’échevine wanzoise a rappelé aux plus jeunes qu’ "il faut avoir du cran pour se présenter ainsi comme candidats. Merci à vous d’avoir osé vous porter volontaires pour améliorer le vivre ensemble. Maintenant que vous êtes élus, vous allez être les relais des enfants de la commune." Le bourgmestre wanzois les a remerciés pour leur engagement avant de leur faire prêter serment un à un et de leur enfiler une écharpe de conseiller communal. Apolline, Julien, Émilie, Oscar, Belinda, Chloé, Lucie et Ema ont ensuite pris la pose pour la photo de famille.