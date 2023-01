Wanze : un arbre, à la mémoire de Désiré Pierre (vidéo)

Planté dans le jardin du défunt, à Bétonval donc, l’arbre a rassemblé ceux qui, depuis 40 ans, animent le quartier. Un rassemblement au cours duquel Michel Parent, membre fondateur de la confrérie des Escargots, a tenu à rendre un dernier hommage à son ancien compère. "Tu as représenté dignement la République de Bétonval au sein des confréries de Belgique et de France. Grand défenseur et gardien du folklore, ton souvenir reste gravé dans la mémoire de ceux qui ont eu le privilège de te connaître et de te côtoyer. La République de Bétonval qui engendrera la première confrérie des Escargots de Belgique a été honorée de ta présence. Le vide que tu laisses est impossible à combler mais nous pouvons nous recueillir sur les nombreux moments passés en ta compagnie, que ce soit lors des grands feux, des chapitres ou encore des réunions de la confrérie. Le ginkgo biloba que nous plantons aujourd’hui trônera fièrement pendant dix siècles au milieu de ton jardin et ravivera le souvenir des jours passés et des moments de joie partagés."

40 ans de souvenirs

Près de quatre décennies après la création de la confrérie des Escargots, Michel Parent en parle encore comme si c’était hier. Le cofondateur évoque la genèse de la confrérie avec une pointe de nostalgie mais toujours avec beaucoup de fierté. "Tout est parti d’une boutade pour être honnête. Je me suis intéressé un peu par hasard à l’héliciculture après avoir lu un article dans une librairie. J’ai donc ensuite commencé à faire un élevage", dit-il, précisant qu’au cours d’une fête, les personnes qui goûtaient un des escargots issus de son élevage étaient intronisées chevalier. "C’était juste une blague initialement. Je ne me doutais absolument pas qu’on ferait une confrérie à partir de cet événement." La confrérie a ensuite participé au concours de char de Wanze et aux Fêtes de Wallonie, "où on a défilé avec un escargot de 5,90 mètres de long. De fil en aiguille, les choses se sont mises en place et le 4 mai 1983, la confrérie des Escargots est née."