L’incident s’est en fait produit au sein de l’unité de production de gluten.

Le plan d’urgence (l’entreprise est un site Seveso) a immédiatement été déclenché par l’équipe interne et les équipements automatiques de sécurité ont fonctionné efficacement tandis que le dispositif d’extinction automatique a joué son rôle en limitant l’incendie à l’intérieur de l’équipement.

Le feu a ainsi été rapidement maîtrisé, par l’équipe interne et les pompiers de la zone Hemeco. Aucun blessé n’est à déplorer et, à aucun moment, la santé des riverains n’a été mise en danger. L’incident étant contenu sur le site-même, la circulation à ses alentours n’a pas non plus été impactée.

C’est du gluten qui s’est enflammé

On sait déjà ce qui a provoqué l’explosion puis l’incendie. Du gluten, protéine naturelle du blé à destination du marché de l’alimentation humaine et animale, s’est en fait enflammé à l’intérieur d’un sécheur, ce qui a généré une explosion.

Ce type d’incident est en fait lié à la composition caractéristique du gluten, une poudre organique inflammable dans certaines conditions. Le process est maîtrisé et contrôlé en permanence en vue de limiter le risque au maximum mais…

Plusieurs analyses sont d’ores et déjà en cours et se poursuivront dans les jours qui viennent afin de déterminer les causes de l’incident et prendre les éventuelles mesures nécessaires.