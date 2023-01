L'église Saint-Pierre de Vinalmont a accueilli le 7e concert de la Saint-Vincent

Au programme: du classique, mais pas de Mozart, ni du Bach. Plutôt du classique contemporain, d’artistes parfois méconnus mais talentueux comme Ola Gjieilo, compositeur pianiste ; Idenstam, organiste virtuose mêlant également rock symphonique et folk ; Andrew Carter également, compositeur anglais… et ainsi de suite. Et c’est la chorale du Conservatoire de Huy, créée en 1995, qui s’y colle, dans l’accompagnement des œuvres. Une chorale qui plaît énormément dans le coin. "C’est toujours plein quand j’organise un concert avec eux", affirme Janine Hermant. Et Thomas Deserranno, organiste connu dans la région, de les accompagner à l’orgue, évidemment.

Pour le village

Cet événement a donc amassé les foules. Et c’est l’ASBL Qualité Village qui se cache derrière tout ça. Ce comité organise régulièrement des activités, telles que la Saint-Nicolas, la fête de Wanzoul, des circuits pédestres… bref, un panel assez important qui sert à animer le village et amuser ses habitants. Les bénéfices récoltés serviront à financer ces événements, dont notamment le soutien au cabaret les 27 et 28 mai prochain. En tout cas, ça bougeait bien ce dimanche à Vinalmont, avec un public de grands… mais aussi de tout-petits qui ont su apprécier ce concert magistral.