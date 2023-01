La MJ de Huccorgne a distribué des cougnous à tous les aînés du village

Accompagnés de leur animatrice Lucie Van Luchene, les membres de la Maison des Jeunes de Huccorgne se sont mis en route dès 9 h ce samedi matin. Ils allaient parcourir toutes les rues du village jusque dimanche pour leur distribution de cougnous aux aînés de plus de 65 ans. Il est près de midi quand Lucie, Axel, Jules et Loïs sont sur le pas de la porte de Dominique Chariot. C’est la seconde année qu’elle les reçoit. Et c’est un réel plaisir pour l’ancienne institutrice de la petite école communale du village, qui sera ensuite directrice des deux implantations de Moha et Huccorgne. Elle connaît bien Axel et Jules qui ont fréquenté les deux écoles. "C’est un réel plaisir de les accueillir et Loïs avec qui je fais connaissance. L’an passé, j’avais revu aussi d’autres anciens élèves. Cette distribution de cougnous est une belle initiative. J’ai toujours un petit pincement au cœur quand je revois tous ces enfants devenus adolescents. Je croise parfois Jules en chemin. Ils étaient gentils ; c’étaient des enfants agréables", dit Dominique Chariot.