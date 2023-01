La Cie Zavataller montera 5 fois sur les planches avec "Lady Oscar", dès vendredi

Une pièce écrite pour Amanda Lear

Jérôme Christiaens veut offrir un bon moment de rire avec les pièces présentées. Il aime particulièrement le vaudeville et les comédies avec aussi des anciens acteurs. "Quand je propose une pièce, il faut qu’elle plaise avant tout aux comédiens et que chacun se sente bien dans son rôle. Il faut toujours trouver une pièce qui fonctionne avec tout le monde. Cette fois, je cherchais une pièce avec un rôle féminin important."

Florence Kestemont jouera pour la 5e fois avec la compagnie Zavataller. Elle endosse le rôle de Clara Barnier, icône de la mode et de la haute couture reconnue pour avoir "le verbe aussi haut que ses talons". Florence travaille son rôle avec une grande implication. "C’est un très beau challenge. Je suis très fière et je veux être à la hauteur du rôle que Jérôme m’a donné. Il faut être dans le physique et le mental du personnage. Clara Barnier est détestable et hautaine. C’est tout à l’opposé de moi !" Jérôme Delbovier, dans l’autre rôle majeur, lui donne parfaitement la réplique.

Tout le monde connaît "Oscar", pièce de Claude Magnier et adaptée au cinéma avec Louis de Funès. Il y a plus de dix ans, Guillaume Mélanie a écrit "Lady Oscar" pour Amanda Lear. "J’ai toujours adoré la pièce “Oscar” et son film, explique Jérôme Christiaens. Quand j’ai vu “Lady Oscar” à la télé, j’ai vraiment apprécié."

"Lady Oscar" à l’école Saint-Martin d’Antheit les 3, 4, 10 et 11 février à 20 h 30 et le 5 à 15 h. Infos et réservations: 0478/43 40 14.