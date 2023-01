Wanze dit non ! à l’agression verbale des agents communaux

"On a mis en place il y a deux ou trois ans un service interne de prévention, il y a ainsi une personne de confiance à laquelle les membres du personnel peuvent se confier", explique Philippe Radoux, directeur général au sein de la Commune de Wanze et chef du personnel. Mais clairement "on constate une augmentation des gens qui viennent se confier après des agressions verbales. Heureusement, il n’y a pas d’agression physique." Et cela dans tous les services communaux. Autant l’état-civil que la population. "Mais aussi au service des travaux. Quand le personnel est sur chantier, il est interpellé de façon agressive." Le personnel du CPAS est aussi confronté à cette violence verbale, tout comme le service urbanisme. "Quand quelqu’un n’a pas l’autorisation de la maison de ses rêves", cela part en vrille. À noter que les employés communaux du service accueil sont apparemment épargnés. "En général, avec le service accueil, cela se passe bien. C’est plutôt quand on met en contact le citoyen avec un service."

Une explication ? Le directeur général wanzois en a une: "C’est peut-être lié à la crise, à l’après-Covid, mais cela ne justifie pas ce manque de retenue." N’empêche, les autorités communales refusent de cautionner ces comportements, elles ont pris la décision de rappeler aux citoyens que "le respect n’est pas une option. Il revient à chacun de rester courtois envers les agents communaux et paracommunaux." Et en lançant cette campagne de communication, le directeur général veut montrer à son personnel qu’il ne prend pas ce problème par-dessus la jambe. Mais il rassure quand même: "à 95%, cela se passe bien". N’empêche, il y a les 5% restants qui ne sont pas tolérables ni d’ailleurs tolérés.

La campagne de communication vient d’être lancée. Le service communication a ainsi travaillé sur des affiches qui seront placardées dans les différents bâtiments communaux, elles seront également diffusées sur les réseaux sociaux afin d’avoir le plus d’impact possible. Et d’enfin sensibiliser les citoyens au respect de l’autre. Ce qui est une évidence mais visiblement pas pour tout le monde…