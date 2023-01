L’affûtage a encore de beaux jours devant lui à Wanze

Un savoir-faire qui se transmet

Henri Balteau est aux manettes de cette activité d’affûtage, qu’il réalise avec Florine Paquay. La jeune femme a suivi une formation à ses côtés. "J’ai été prévenu il y a quelques années par Repair Together (qui soutient plus de 222 Repair Cafés) que certaines formations étaient prévues. J’ai commencé la formation pour affûter des couteaux, j’ai rencontré un vieux monsieur qui faisait ça de façon très chouette et qui donnait envie de continuer l’activité. Il m’avait demandé de reprendre le flambeau des activités qu’il animait dans différents Repair Cafés. Maintenant, je sens que je vais ralentir la cadence, je suis donc moi-même en train de former des jeunes, pour faire des petits", s’amuse Henri Balteau. Et dans cette activité, tout y passe: couteaux, ciseaux, et même, une hache. Plusieurs fois par mois, il se rend dans des Repair Cafés et remet à l’honneur l’art du rémouleur.

Réparer pour ne pas jeter

Ces rendez-vous citoyens sont destinés à ne pas jeter des objets, mais à les réparer. "Normalement, ce sont des initiatives citoyennes. Actuellement, cela rentre parfois dans des plans de cohésion sociale, comme ici, via le CPAS de Wanze. Ça fait partie de projets sociaux et environnementaux", explique Florine Paquay, chargée de mission chez Repair Together et elle-même bénévole dans un Repair Café. L’objectif du jour est de réparer plutôt que de jeter des objets que l’on pourrait considérer comme inutilisables. "C’est pour éviter que les gens ne rachètent de nouveaux couteaux et qu’ils continuent à utiliser les leurs. Il y a une grosse demande, aujourd’hui, nous sommes d’ailleurs complets", explique Henri Balteau. "Je ne savais pas qu’il savait réparer autant de choses. Je n’ai amené que des ciseaux, si j’avais su, je serai venue avec plus d’objets. On n’imagine pas", s’étonne une dame.