Deux immeubles sinistrés par un incedie volontaire à Wanze: « Je ne voulais faire de mal à personne »

« Un trouble mental entre la névrose et la psychose »

Pour la juge, Marguerite Crasson, l’histoire aurait pu être bien différente. "Vous saviez qu’il y avait des personnes dans l’immeuble ? Comment peut-on faire pour ne pas que ça se reproduise ?" En réponse, Émilie exprime des remords. "Je m’excuse, je m’en veux de mon geste et je me rends compte que c’était dangereux pour moi mais aussi pour les autres. Je ne voulais faire de mal à personne. On m’a dit que j’avais un trouble mental entre la névrose et la psychose. Je voudrais aller à l’hôpital psychiatrique. J’y suis déjà allée plusieurs fois."

Une histoire qui, pour la procureure de division, Brigitte Leroy, "fait froid dans le dos". Parce que l’incendie a provoqué de nombreux dommages et qu’il aurait pu faire des victimes. "C’est le gérant du magasin du rez-de-chaussée qui a senti une odeur de fumée. Il monte à l’étage mais ne sait même pas toucher la porte tellement elle est chaude. Les conséquences auraient pu être dramatiques. C’est grâce à l’enquête de voisinage et à la désignation d’un expert qu’on a pu établir les circonstances de l’incendie. On a ensuite interrogé la prévenue sur ses motivations et elle répond qu’elle voulait un appartement plus grand et que sa mère lui manquait. Elle dira également qu’elle est malade et suivie par un psychiatre et un psychologue. Visiblement ça n’a pas suffi pour ne pas mettre le feu à deux reprises. L’expert psychiatre soutient qu’elle a commis ce geste pour attirer l’attention de sa mère." Autre fait qui interpelle la procureure de division: son instabilité. La prévenue se présente en effet devant le tribunal avec un bras dans le plâtre. "J’ai frappé contre la porte au cachot car on m’empêchait de voir mon fils", justifie Émilie. Un fait qui ne rassure par le ministère public.

Jugement le 9 février