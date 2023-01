Le retour du concert d’orgue à Wanze avec le chœur du conservatoire

On va pouvoir renouer avec une tradition, ce dimanche à 16 h, à l’église Saint-Pierre de Vinalmont (Wanze) avec le concert de la Saint-Vincent. C’est que depuis la restauration de l’orgue de l’église par le facteur Thomas Deserranno en 2008, le comité Qualité Village Vinalmont avait pris pour habitude d’organiser un concert le mettant en valeur tous les deux ans. "Le dernier a eu lieu en 2020 puis est arrivé le Covid, rappelle Janine Hermant, membre du comité local et, par ailleurs, engagée dans l’ASBL qui veille sur la restauration en cours de l’orgue de l’église de Flône. On aurait pu l’organiser à nouveau l’année dernière mais la lourdeur des contraintes liées au protocole sanitaire avec le gel et les masques nous a découragés. Dimanche, l’organiste Thomas Deserranno sera à nouveau accompagné de la cinquantaine de choristes du conservatoire de Huy. Précédemment, on avait un peu varié les plaisirs avec une formule blind-test, des musiques de films. Ici, on revient à un répertoire plus classique mais contemporain, notamment avec un compositeur comme Karl Jenkins."