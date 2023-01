Un hommage à l’ancien footballeur et homme politique Armand Swartenbroeks eu centre culturel de Wanze

Dans un seul en scène qui bouleverse et questionne, Kévin Van Doorselaer s’emploie à y répondre par une performance d’acteur à la fois tendre, drôle et sensible présentée sous la forme d’une confession intime.

Le point de départ, ici, est aussi le point d’arrivée de ce récit qui déroule l’existence hors du commun d’Armand Swartenbroeks, footballeur, médecin et homme politique humainement engagé.

Basée sur le livre biographique de Marc Hendrickx, la pièce peut compter sur une mise en scène fouillée qui repose sur des images d’époque ou reconstituées, projetées sur cinq plans différents qui évoluent selon les besoins du récit. Ainsi pensée, la scène donne également vie à d’autres personnages qui interagissent avec le comédien tandis que des ambiances sonores restituent des scènes d’époque.

Sous-jacent à ce déroulé d’une vie hors du commun, les auteurs – Dirk Dobbeleers et Marc Hendricks – soulignent quelques-uns des motifs d’indignation qui ont jalonné la vie de cet humaniste passionné par ailleurs bourgmestre de Koekelberg pendant 16 années.

Car il est question d’engagement dans cette pièce qui, bien qu’elle s’attarde sur la vie d’un seul homme, en devient universelle par les sujets abordés: l’argent que peuvent gagner des footballeurs, les horreurs liées aux deux guerres mondiales, les enfants juifs interdits de parc, la maladie ou encore la mort qui s’ensuit.

Souvent, pour toucher le public, il faut à une pièce apporter matière à réfléchir. Ce qui est le cas avec "Armand", par son envie de pousser ce devoir de réflexion qui, bien qu’ancré dans le siècle passé, aborde aussi des sujets contemporains tels que les réfugiés, les faibles, les handicapés et autres écorchés de la vie pour lesquels il faut garder espoir.

À noter aussi l’exposition qui retrace en photos et documents d’époque, la vie d’Armand Swartenbroeks à voir avant ou après le spectacle.