"Nous restons dans notre ligne de conduite en travaillant selon nos moyens, en intégrant des gens du cru et on voit où cela nous mène", expliquait Fabrice Warenghien. "Tom est exactement dans cette vision des choses et il était évidemment la priorité pour continuer à stabiliser la structure et à grandir. on va maintenant voir les joueurs et ainsi que les staffs des autres équipes avec, on l’espère, un minimum de changement."

Ce week-end, les Sucriers se rendent au Haut-Pré, équipe des profondeurs du classement, mais qu’il ne faudra pas sous-estimer car elle joue sa survie dans la division.