Budget participatif à Wanze: vous pouvez postuler

Les Wanzois ont jusqu’au 15 mars pour rentrer leur projet à l’administration communale. Les Wanzois ? Cela peut être une association, un comité, une ASBL ou encore un regroupement de minimum trois Wanzois domiciliés à des adresses différentes. Pas question de rentrer un projet personnel qui n’intéressera que soi. Le projet doit relever des compétences communales et doit profiter à la communauté. "Une attention particulière sera portée sur les projets novateurs et inscrits dans une démarche de développement durable et de cohésion sociale", explique la Commune. Si une somme de 30 000 € est prévue, le choix se portera sur un projet de maximum 15 000 €. Afin de permettre à plusieurs projets de voir le jour. Une fois les projets déposés, les services communaux s’assureront de leur faisabilité, ils estimeront aussi leur coût. Ce qui permettra de faire une première sélection. "Une sélection sera faite par la commission budget participatif qui est composée de citoyens, aidés par les services communaux et éventuellement les politiques", poursuit le bourgmestre. Un comité de suivi accompagnera la démarche. "Chaque année, une vingtaine de dossiers sont rentrés, on en retient une dizaine." Le service communication peut aider à la rédaction du dossier de candidature. Pour un projet de grande ampleur, autant prendre contact avec les services communaux.

Service communication 085/27.35.14