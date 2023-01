Analyses d’eau à Wanze : toujours aucune trace d’amiante

En janvier 2022, l’enquête de la RTBF #Investigation signalait que de nombreuses communes wallonnes étaient toujours alimentées en eau via des conduites en amiante-ciment. Une réalité qui concernait 57% des conduites à Wanze. La SWDE avait déjà procédé à un contrôle qui s’était avéré négatif et le collège communal avait également commandé des analyses complémentaires à un laboratoire indépendant. Des prélèvements avaient été réalisés au printemps 2022 dans chaque village de l’entité et aucune fibre d’amiante n’avait été détectée.