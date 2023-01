Envie d’encadrer les stages sportifs ? Wanze propose une formation

La formation se déroulera au hall omnisports pendant quatre semaines. Une semaine pendant les vacances de carnaval avec 50% de théorie et 50% de pratique. Pendant une semaine lors des vacances de printemps, les jeunes auront 25% de théorie et 75% de pratique. Enfin, il y aura deux semaines de stage en juillet et en août.

Cette formation sera donnée par trois formateurs extérieurs, qui sont licenciés en éducation physique. À qui s’adresse-t-elle ? Aux jeunes qui ont envie de s’impliquer dans l’accompagnement des stages sportifs. "C’est une formation multisports, poursuit Jean-Marc Graindorge. Il n’y en a pas à l’Adeps. Souvent, un jeune qui fait du basket va à un moment coacher les plus jeunes. Nous, ce n’est pas du tout notre objectif. On veut former des jeunes pour le multisports."

Et là, actuellement, l’ASBL wanzoise a déjà douze inscrits. Mais elle peut encore en inscrire. Elle s’engage d’ailleurs à recruter prioritairement des adolescents qui auront suivi et réussi cette formation. Afin de les motiver, elle leur proposera un défraiement qui correspondra à leur nouvelle qualification. "On leur demande désormais une participation de 50€ pour suivre la formation. Pour fidéliser les jeunes qui la suivent car on a eu trop de désistements. Mais à la quatrième semaine de formation, ils seront défrayés." À raison de 259€ pour participation à l’encadrement des enfants. Envie de plus d’infos ? Il suffit de contacter l’équipe de l’ASBL wanzoise Vive le sport (085/25.16.92 ou www.vivelesport.be).